Cinque furti negli ultimi sei giorni, almeno altrettanti nella settimana precedente, tutti nelle zone tra Marsciano e Collepepe. Si è trattato di azioni in abitazioni private, che hanno fruttato ai malviventi un bottino di oro e altri effetti personali. In alcuni casi anche soldi contanti, trovati in cassetti e armadi. In una circostanza è stato rubato anche un televisore. L’ultima azione, in ordine di tempo, è stata denunciata ieri mattina in un’area di campagna nella zona di Collepepe, dove è stata visitata una casa non occupata. Non lontano dalla stessa zona, nella tarda serata di domenica, altre due segnalazioni: una sempre a Collepepe e l’altra nella vicina Piedicolle. Qui l’azione ha riguardato una abitazione di campagna, dove tra le altre cose è stato portato via anche un televisore. A Marsciano, sempre in questi giorni, sono state colpite in particolare due frazioni, Ammeto e Via Larga e in due circostanze i furti, tutti in abitazioni private, si sono verificati con i proprietari all’interno. Spesso anziani. In via Orvietana, addirittura, l’azione si è verificata nel pomeriggio e a dare l’allarme è stata l’anziana signora che abita al piano terra, la quale si è accorta di movimenti strani al piano superiore.