Coronavirus, allarme Oms: casi fuori dalla Cina potrebbero essere la punta di un iceberg

Coronavirus, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ( Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, è stato lapidario sulla diffusione del virus cinese.

"Destano preoccupazioni i casi di coronavirus registrati in persone che non sono state in Cina. L’individuazione di un numero limitato di casi negli altri Paesi può indicare una trasmissione più diffusa. In sintesi, stiamo vedendo solo la punta dell’iceberg", ha scritto su twitter il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità.

L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, dell’università di Pisa, sul suo profilo Facebook, riprendendo la stessa immagine usata dal direttore generale dell’ Oms, Tedros Ghebreyesus, che ha parlato di ’punta dell’iceberg’ riferendosi ai casi registrati al di fuori della Cina, ha detto che "Chi conosce la sorveglianza delle malattie infettive sa bene che quello che viene riportato al sistema rappresenta solo una parte della realtà"."Non siamo sul Titanic, ma gli iceberg li dobbiamo conoscere. E quello che sappiamo al momento è che in Cina è in corso una epidemia di difficile contenimento, grazie all’allerta internazionale, i casi nei Paesi vicini sono al momento gestibili, i casi in Occidente, Europa e Italia compresi, sono davvero sporadici. In definitiva: massima allerta, ma niente panico".