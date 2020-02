Sanremo 2020, Renzo Arbore : "Il festival è stato la celebrazione di un'amicizia: fra Amadeus e Fiorello"

Renzo Arbore, che trionfò sul palco dell'Ariston con il suo clarinetto, a proposito di Sanremo 2020 ha detto "Mi piace molto. Anzitutto perché viene celebrata un'amicizia. E cosa c'è di più bello di questo? Amadeus e Fiorello sono la rappresentazione di questo sentimento.Tra l'altro è una bella coppia, ben assortita. E' importante alleggerire la passerella di canzoni con l'allegria che loro due danno in maniera molto naturale. Al di là dell'ufficialità che mi sembra tra l'altro aveva appesantito nelle premesse questa edizione”. Secondo Arbore "La melodia che vale non muore mai. Prendiamo la canzone napoletana che porto nei miei concerti: la si riteneva appartenere al passato. Appartiene, invece, al nostro patrimonio. Di più: le dico che verranno riscoperte ulteriormente per la genuinità dei testi e il valore delle melodie. La canzone italiana, anche quella Sanremese, ha prodotto capolavori ineguagliabili di tre minuti e mezzo”. Ad esempio? “Almeno tu nell'universo; Ancora; La voce del silenzio. Per non parlare dei brani di Battisti e Mogol. Non sono canzonette. Magari ce le volevano far fare, ma per fortuna se poi nasce E se domani...”.