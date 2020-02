Perugia, il no della Soprintendenza al taglio degli alberi di piazza Grimana

La Soprintendenza dice no al taglio delle piante previsto nel progetto di riqualificazione di piazza Grimana (Fortebraccio) a Perugia. “Abbiamo chiesto al Comune di non sacrificare tutta la vegetazione dell’area in cui dovrebbe essere creato il piccolo parco pubblico”. La soprintendente Marica Mercalli spiega così i tempi più lunghi per l’approvazione del piano. Mercalli precisa di essere in attesa di una nota integrativa da parte del Comune proprio in merito allo sfoltimento del verde. “Concordiamo pienamente sul progetto di riqualificazione della piazza- aggiunge la soprintendente -, ma chiediamo che ciò avvenga nel rispetto di piante caratterizzanti quel luogo della città, perciò abbiamo chiesto che siano previste sostituzioni e un parziale abbattimento. Insomma, l’area verde va preservata, una volta che avremo chiarimenti su questo punto, li valuteremo alla luce dei vincoli paesaggistici e quindi andremo avanti. Trovato l’accordo sul da farsi, i tempi saranno brevi”.





Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 9 febbraio 2020