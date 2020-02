Trasporti in crisi, la Regione si oppone ai decreti ingiuntivi

Decreti ingiuntivi, la Regione Umbria si oppone. La giunta di Palazzo Donini ha deliberato la costituzione in giudizio su quattro dei sei titoli esecutivi di rimborso inviati dai tre consorzi dei trasporti tra dicembre e gennaio, per un ammontare di sette milioni di euro. Sono somme che le società degli autobus, capitanate da Busitalia, rivendicano nei confronti dell’ente per le annualità 2015-2019.

Il contenzioso innescato nella precedente amministrazione ha definitivamente imboccato la via giudiziaria. Per due dei quattro c’era già stata una deliberazione finalizzata all’impugnazione della vecchia giunta. Tre decreti per 5,8 milioni di euro complessivi sono relativi alla rispettiva quota del fondo Tpl mai pagati alle ditte per i servizi resi. Soldi che nel 2016 sono stati sequestrati dalla procura di Perugia per l'inchiesta sulla truffa dei chilometri. Nel fascicolo aperto quattro anni fa sono indagati ex dirigenti regionali ed ex vertici di Busitalia.

Un altro decreto da un milione è relativo alle cosiddette “quote minime”, gli altri crediti pretesi dalle aziende del trasporto su gomma in base agli accordi sottoscritti cinque anni fa. I legali a cui sono state affidate le pratiche sono Paola Manuali e Natascia Marsala, dell’avvocatura regionale.