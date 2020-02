Treno deragliato a Lodi, indagati i cinque operai intervenuti sul binario

La procura di Lodi ha iscritto nel registro degli indagati i cinque operai intervenuti sullo svincolo in corrispondenza del quale si è verificato il deragliamento del treno Frecciarossa 9595 Milano-Salerno. L'incidente ha causato la morte di due macchinisti, Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, e il ferimento di 31 persone. Per ora i cinque dipendenti di Rfi sono stati destinati ad altro incarico.

Si indaga sul perché lo scambio non si trovava nella giusta posizione e perché il sistema centrale non lo ha rilevato indicando invece il "giusto tracciato" al personale del Frecciarossa. Gli agenti della Polfer si avvarranno anche della ricostruzione tridimensionale del luogo dell'incidente, come già avvenuto due anni fa in occasione del deragliamento del treno a Pioltello.