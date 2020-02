"Basta, così non si può continuare. Questa è una presa in giro. O per la Jp Industries arriva un piano serio e credibile, che parli di vero lavoro e produzione reale, o è meglio staccare la spina e ripartire da zero”. E’ un fiume in piena il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, nel commentare il piano presentato dalla proprietà dopo la richiesta di concordato in bianco: taglio di 350 dipendenti. “Dico no anche alla proroga indefinita della cassa integrazione. Questa zona non può vivere di assistenzialismo". Intanto si muovono anche le Regioni Umbria e Marche, che hanno inviato una lettera al ministro Stefano Patuanelli per chiedere un incontro.

