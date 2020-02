Quattro furti in abitazione messi a segno in poche ore. Presa di mira la zona compresa tra viale Don Bosco e le traverse di via XXIV Maggio a Gualdo Tadino. A sparire dalle case soldi e, soprattutto, gioielli. I colpi sono andati a segno mercoledì nel tardo pomeriggio. I ladri sono prima entrati in una villetta facendo manbassa, poi si sono spostati rapidamente colpendo un’altra abitazione al cui interno si trovava una persona che, però, non ha sentito nulla. Dopo essere entrati passando da una finestra, i malviventi hanno portato via l’oro. Quella che si presumere essere la stessa banda, ha fatto poi pochi passi prima di arrivare a una palazzina. Qui, approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri si sono arrampicati fino al secondo piano e dopo aver rotto la finestra si sono introdotti nell’appartamento. Casa messa a soqquadro, gioielli e soldi spariti. Portati via anche dei capi d’abbigliamento. L’ultimo colpo a poche case di distanza. Notando che i proprietari si trovavano in un’altra zona dell’edificio, sono entrati hanno ispezionato l'abitazione. Poi hanno fatto perdere le proprie tracce. Alle famiglie non è rimasto altro che avvisare i carabinieri che hanno iniziato le indagini per risalire agli autori dei furti in abitazione.