Gubbio, tegola Maini: si teme un lungo stop per un problema muscolare

Il difensore del Gubbio Maini in questi giorni non si è allenato. Ha un infortunio muscolare che dopo il primo esame sembrava di una certa gravità. Mercoledì però stava già un po’ meglio, così come giovedì 6 febbraio. Si è sottoposto a un nuovo esame strumentale. Se la risposta sarà la stessa del primo accertamento effettuato potrebbe essere necessario un tempo medio lungo (almeno un mese) per il suo recupero. Ma potrebbe essersi trattato anche di qualcosa molto meno grave tanto da poter (ed è questa la speranza) tornare a disposizione in tempi brevi. In preallarme intanto per la sfida di domenica al Barbetti contro il Rimini c'è Konate.