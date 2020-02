Perugia, ancora furti: i ladri rompono le inferriate e saccheggiano circolo in un parco

Furto al circolo gestito dall'associazione Mirò al parco dei Rimbocchi, a Perugia. A fare la scoperta, giovedì 6 febbraio, è stato Antonio Lusi, presidente dell’associazione. “Di giorno il circolo è chiuso perché è inverno, ma siamo andati a ripulire. Abbiamo trovato tutto a soqquadro”, dice. I ladri hanno portato via luci a led, mixer, soldi, la base del registratore di cassa. Per entrare i ladri hanno divelto le inferriate messe a protezione di una finestra. "Tra oggetti rubati e danni da riparare dovremo sborsare 2.500 euro", dice Lusi. Ma anche in altre parti della città il problema dei furti continua a essere molto sentito. Ad esempio, a Fontana, dove i cittadini continuano a notare recinzioni tagliate. Alcuni residenti hanno incontrato l'assessore alla sicurezza, Luca Merli, per chiedere le telecamere. "Siamo pronti a pagare di tasca nostra", hanno detto al Comune.