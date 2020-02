Umbria, studenti universitari e delle scuole secondarie contro il taglio di 7 milioni al trasporto pubblico

"Abbiamo appreso della decisione della giunta regionale di effettuare tagli per 7 milioni di euro ai servizi di trasporto pubblico locale. Vogliamo esprimere la più profonda preoccupazione per questa scelta scellerata da parte del governo regionale". A parlare sono Altrascuola-Rete degli Studenti Medi Umbria e Sinistra Universitaria-Udu Perugia. Dichiara Matias Cravero, coordinatore regionale di Atrascuola: “Gli studenti medi saranno tra i primi a pagare le spese di questo ennesimo taglio. Abbiamo sempre denunciato anche che in Umbria si paga uno degli abbonamenti studenteschi più costosi d'Italia, con tariffe fino a 700 euro". "Un trasporto pubblico efficiente e accessibile - aggiunge Angela De Nicola, coordinatrice della Sinistra Universitaria - è uno strumento chiave per dare ossigeno all'Università di Perugia e alle sue sedi distaccate: la raggiungibilità dei poli universitari e dei luoghi di aggregazione è un importante criterio di scelta da parte dei diplomati ed è ragionevole pensare che i tagli avranno, in prospettiva, un effetto negativo sulle iscrizioni".