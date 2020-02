Lodi, deraglia treno ad alta velocità: 2 morti e 31 feriti. Il pm: "Scambio fuori posizione"

Il treno ad alta velocità Frecciarossa 9595 sarebbe «deragliato all’altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era».

Lo ha fatto sapere il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro. «Abbiamo recuperato le scatole nere - ha dichiarato il procuratore - stiamo verificando l’ipotesi di un errore umano legato all’attività di manutenzione».

È escluso al momento «qualsiasi riferimento a un’attività volontaria. L’ipotesi di attentato è destituita di ogni fondamento». Il procuratore ha anche reso noto che serviranno «almeno 2 giorni per liberare l’area e sostituire i binari».

Per approfondire leggi anche: Il video delle operazioni di soccorso

La procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. Nel primo pomeriggio, il lavoro degli investigatori si era concentrato su uno scambio al chilometro 166,771, a circa 300 metri dal luogo dove è avvenuto l’incidente che ha coinvolto il treno partito alle 5.10 da Milano Centrale e diretto a Salerno. Qui uomini della Polizia scientifica ed esperti della Polfer avevano svolto un primo sopralluogo per cercare di capire cosa abbia provocato lo sviamento della prima carrozza del treno. Lo scambio sarebbe stato trovato aperto, anziché chiuso, come doveva essere in quel momento.

Così il treno, a 280 chilometri orari, avrebbe deviato ’saltando su un’altra rotaia. L’incidente, il primo in 15 anni sulla linea dell’Alta velocità, è avvenuto alle 5.35 del 6 febbraio ed è costato la vita a due ferrovieri, Giuseppe Cicciù, 52 anni, di Reggio Calabria, e Mario Di Cuonzo, 59, di Capua. Trentuno i feriti, nessuno dei quali gravi. «I macchinisti erano già fuori dal treno, li abbiamo trovati per terra, già deceduti. Il primo era vicino al fabbricato e l’altro a una cinquantina di metri», ha detto Giuseppe Di Maria, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Lodi.

«Poteva essere una carneficina», ha dichiarato il prefetto Marcello Cardona. Rfi ha aperto un’indagine interna: «Le società coinvolte hanno già avviato una commissione d’inchiesta e danno la massima disponibilità agli organi competenti per collaborare», ha comunicato l’ad di Fs, Gianfranco Battisti.