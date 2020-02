Perugia, l'economista Luca Ferrucci: "Minimetrò è una società destinata a sopravvivere in perdita"

Se fosse in mano a proprietari privati la società Minimetro Spa sarebbe già fallita. Ma è tenuta in vita dai soldi pubblici. Da dodici anni, infatti, i bilanci sono salvati grazie al contributo degli enti, in particolare quello del Comune di Perugia che versa ogni anno in media 10 milioni. Minimetrò è dunque un buco nero. Ma non basta. Perché il problema maggiore è dovuto alle aspettative di crescita: uguali a zero. “Dopo aver esaminato i flussi di traffico relativi ai primi dieci anni di vita del minimetrò - commenta il professor Luca Ferrucci, docente di economia all'Università di Perugia - sappiamo che la cifra di 2,7/2,8 milioni di biglietti non potrà in alcun modo, rimanendo così l’opera, migliorare o subire qualsivoglia incremento”.

Professor Ferrucci, perché la domanda non può crescere?

“Per tre motivi principali: l’assetto demografico di Perugia; l’utilizzo di una mobilità pubblica e privata alternativa per raggiungere la città e soprattutto il fatto che oggi il mezzo viaggia su un solo segmento infrastrutturale. Quando invece sappiamo che esistono delle economie di rete in un sistema integrato”.

Il cosiddetto secondo stralcio quindi aiuterebbe a far crescere l’utenza?

“Certo, la realizzazione di una seconda opera infrastrutturale potrebbe generare maggiori flussi”.

C’è chi propone di rendere gratuito il minimetrò. Potrebbe avere un senso?

“L’incidenza dei ricavi da biglietto non è significativa, ma non è detta che in presenza di una gratuità vi sia un’espansione della domanda proprio per i condizionamenti già detti. E comunque se ci fosse un’espansione dell’utenza, i ricavi da biglietti a quel punto sarebbero zero e questo non risolverebbe certo il problema della copertura dei costi”.