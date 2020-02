Umbria, psicosi da Coronavirus anche sulle attività commerciali: a Perugia calo di clienti del 20%

La psicosi da Coronavirus, che si è abbattuta sui ristoranti cinesi facendo registrare un calo di clienti di circa il 60%, si estende anche alle attività commerciali. I titolari dei bazar perugini lamentano un calo di vendite con picchi del 25%. All’emporio di via della Pallotta, il proprietario Xu, che vive a Perugia da 5 anni, lamenta una riduzione del lavoro “da quando si è saputo dei due turisti cinesi risultati positivi al test e ricoverati all’ospedale Spallanzani a Roma. Fino a quel momento - prosegue Xu - le vendite andavano bene. Purtroppo gli italiani sono timorosi”. Stesso discorso vale per il grande magazzino Centro convenienza di via Settevalli. Marito e moglie, Du Wei e Guo Wenwei, gestiscono questa attività da cinque anni ma sono in Italia da oltre trenta. Con loro infatti lavora il figlio Daniele, nato qui e quindi cittadino italiano. “Nell’ultima settimana abbiamo registrato una dimunizione delle vendite comprese tra il 20 e il 25%”, spiega Daniele. “I miei genitori hanno anche un bar e il decremento dei clienti lì è maggiore”. Leggi anche: Psicosi da coronavirus, un ristorante cinese: "Usiamo prodotti italiani, ma gli affari sono calati del 60%"

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI GIOVEDI' 6 FEBBRAIO 2020