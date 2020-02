Torna l'allarme truffe in Altotevere. Nel mirino principalmente gli anziani. In seguito ad alcune segnalazioni provenienti da Città di Castello e dalle aree limitrofe, Enel Energia torna a fornire consigli utili per difendersi dalle truffe, sia telefoniche che “porta a porta”, in materia di energia elettrica e gas. Per quanto riguarda l’attività di teleselling, Enel Energia ricorda che dal 1° giugno 2017 non effettua più chiamate per acquisire nuovi clienti con proposte commerciali via telefono. Massima attenzione quindi a finire nella rete della truffa, visto e considerato che l'allarme è stato lanciato da più parti. Nel dubbio sempre meglio avvertire le forze dell'ordine.