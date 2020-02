Hanno forzato la porta d’ingresso, danneggiato due porte (inclusa quella del teatro), rubato due consolle, un televisore e quantità notevoli di alcolici e cibi vari. Ladri in azione a Passaggio di Bettona, vittima il locale circolo Anspi che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alcune foto e un breve resoconto della razzia, accaduta nella notte tra domenica e lunedì. Sul fatto indagano le forze dell’ordine, allertate dagli stessi responsabili del circolo, ma intanto le foto hanno immediatamente attivato la solidarietà dei cittadini. In molti infatti hanno sottolineato quanto il gesto vada a colpire un gruppo di giovani che si impegnano per mantenere in vita il punto di ritrovo.