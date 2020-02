Umbria, la prefettura fa il punto sul Coronavirus, misure attivate: nessuna situazione di emergenza

Vertice in prefettura sul Coronavirus del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia, e della Polizia Ferroviaria, l’Assessore Regionale alla Salute e alle Politiche Sociali, Luca Coletto, il direttore regionale alla Salute, Claudio Dario, il vice sindaco, Gianluca Tuteri, e l’assessore comunale di Perugia, Luca Merli, il commissario straordinario ell’ospedale “Santa Maria della Misericordia, Antonio Onnis, il dirigente scolastico regionale, Antonella Iunti, il magnifico Rettore dell’Università per Stranieri, Giuliana Grego Bolli, il delegato del Rettore dell’Università degli studi di Perugia, Mario Tosti, dirigenti della Usl Umbria 1, della Usl Umbria 2, dell’Enac e della società di gestione dell’Aeroporto “San Francesco di Assisi” di Perugia. Si è proceduto a svolgere una attenta disamina dei vari scenari correlati a tale stato di attenzione, con particolare riferimento agli scali aeroportuali e ferroviari, alle università e istituzioni scolastiche, a alle principali mete turistiche e luoghi di aggregazione. Al riguardo, pur rilevando che non sussistono al momento sul territorio fattori di rischio, comunque, da parte della competente direzione regionale, delle istituzioni sanitarie, delle strutture scolastiche e universitarie, dei responsabili dell’aeroporto, e di tutte le altre componenti del soccorso, è stata assicurata la massima attenzione e la preventiva predisposizione di tutte le misure e le procedure precauzionali e organizzative, di rispettiva competenza, necessarie per monitorare costantemente la situazione negli ambiti di propria spettanza e per intervenire, in caso di eventuali criticità, in pieno raccordo operativo e funzionale con gli uffici e gli organi centrali a ciò incaricati. Leggi anche: "Coronavirus, procedono i controlli con i termoscanner su tutti i passeggeri in arrivo a Roma