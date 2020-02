Una discussione accesa, presto degenerata. Poi finita in rissa, a calci e pugni. E’ accaduto tra giovanissimi in una stradina non poco distante dalla centralissima piazza della Repubblica a Foligno. A lanciare l’allarme un pensionato che risiede nella zona: “Erano almeno cinque ragazzi, due dei quali stranieri. Uno era ubriaco e lanciava frasi pesanti agli altri. Soprattutto alla compagna di uno in particolare”. Da qui i primi spintoni e poi le scene di pura follia: “Sembravano indemoniati, un ragazzo è rimasto ferito alla testa”. Sul posto la polizia.