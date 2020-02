Il Trasimeno sempre più nel mirino dei ladri, che continuano a compiere furti nelle abitazioni malgrado in alcune zone della Valnestore si registra un incoraggiante inversione di tendenza (leggi qui). Negli ultimi giorni da segnalare un colpo a in una frazione di Magione e ben tre a Sanfatucchio, nel comune di Castiglione del Lago. C'è pure un appello del sindaco di Passignano, Sandro Pasquali, dove si invitano i cittadini a collaborare attivamente con le forze dell'ordine per porre un argine a questa continua serie di furti. A Panicale e Piegaro si stanno costituendo gruppi di controllo del vicinato, proprio per non lasciare nulla all'intentato.

