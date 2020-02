Minimetrò, Busitalia si fa avanti

Busitalia si è fatta avanti per l’acquisto del minimetrò. Un interessamento già espresso che si è concretizzato con una lettera fatta pervenire alla giunta perugina dopo che aveva deciso di mettere in vendita la metropolitana di superficie di cui il Comune detiene il 70% delle quote societarie. Per Busitalia, che gestisce il sistema dei trasporti in Umbria, l’acquisto del minimetrò avrebbe un senso soprattutto perché terrebbe fuori dalla regione eventuali concorrenti stranieri. Ma, come ribadisce l’assessore comunale al bilancio, Cristina Bertinelli: “E’ ancora prematuro parlare di potenziali acquirenti, perché l’amministrazione perugina ha dato incarico a un tecnico di attribuire un valore alle quote e solo dopo questo passaggio verrà pubblicato un bando europeo”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 3 febbraio 2020