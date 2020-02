Perugia, un'altra attività storica chiude. A Elce il genere alimentari Metà abbassa le saracinesche

A Perugia, dopo la Pizzeria Marchigiana un'altra chiusura ha fatto clamore in città. Si tratta di un negozio di generi alimentari, il Metà, all'Elce. Questo esercizio di generi alimentari ha operato in un quartiere a dire il vero in cerca da tempo di una nuova identità, al punto che da due anni è nata un'associazione di cittadini che si chiama Elce Viva che sta faticosamente cercando di comprendere, evidenziare e risolvere d'intesa con l'amministrazione comunale i problemi di una zona storicamente ritenuta residenziale di Perugia, poi diventata appendice logistica delle due università vista la contiguità con gran parte di dipartimenti e insegnamenti. Tant'è, il Metà che ha un altro punto vendita nella centralissima via Baglioni, dopo varie vicissitudini, ha abbassato le saracinesche.