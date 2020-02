Umbria, Coronavirus: si riunisce la task force regionale. L'assessore Coletto: "Situazione sotto controllo"

Riunione lunedì 3 febbraio della task force, attivata nei giorni scorsi dalla Regione per il Coronavirus. Nonostante la positiva notizia dell’isolamento del virus da parte di tre ricercatrici dello Spallanzani di Roma, resta alta l’attenzione sull’epidemia partita dalla Cina, che ha prodotto 305 morti e 14 mila casi accertati in tutto il mondo. “Nella nostra regione la situazione è sotto controllo”, tiene a sottolineare l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto. “Non abbiamo segnalazioni ma, dopo la sua predisposizione, dobbiamo attivare concretamente il coordinamento con tutti i soggetti coinvolti, a partire dal 118. Per questo - continua Coletto - è stata convocata questa riunione tecnica che servirà ad affrontare in maniera efficace e coordinata eventuali situazioni che dovessero manifestarsi sul territorio regionale. Leggi anche: Coronavirus, Speranza: "Prima al mondo a isolare virus, è passo importante"

