Perugia, il Comune vende il minimetrò. Assessore Bertinelli: "Bando entro l'anno". I numeri della gestione

Dopo dodici anni di vita, il minimetrò è destinato a cambiare padrone. Il Comune di Perugia ha infatti deciso di vendere le quote in suo possesso che sono pari al 70%,. L’assessore al bilancio Cristina Bertinelli spiega: “La perizia per la valutazione è in corso, quando conosceremo il valore procederemo alla vendita della nostra quota che avverrà attraverso un bando pubblico. Entro l’anno contiamo di cedere le azioni”. Dal 29 gennaio 2008 al 31 dicembre 2019 si parla di circa 115 milioni di corrispettivi versati dal Comune nelle casse della società per azioni. Poi ci sono i ratei dei mutui accesi per la realizzazione dell’infrastruttura.

Intanto la Minimetrò spa si prepara ad approvare il bilancio 2019 e alla nomina dell’amministratore unico. Il mandato di Sandro Paiano, in carica dal 2017, è in scadenza a marzo.