Perugia, Pizzeria Marchigiana ha chiuso.La titolare: "Pagati affitto e spese, rimaneva mezzo stipendio"

Klodiana venerdì ha chiuso le saracinesche e ha restituito le chiavi della Pizzeria Marchigiana in cima a via dei Priori a Perugia. Un ferita profonda nel cuore del centro storico vedere quelle luci spente. La questione è sempre la stessa: canoni d’affitto insostenibili. E’ evidente che pareggiare i conti con ore di duro lavoro davanti a un forno sia d’estate che d’inverno, non bastava più. Lavorare per tentare di andare almeno in pari con le spese non era più possibile per Klodiana e sua sorella che alla fine hanno detto basta. Klodiana è di origine albanese e ha 38 anni. E’ venuta in Italia nel 2000 per studiare; poi, nel 2011, ha iniziato a lavorare in pizzeria come dipendente. “E’ stato il mio primo lavoro, fino a oggi sono sempre rimasta nello stesso posto - racconta lei -. Nove anni fa la svolta: i titolari non ce la facevano più ad andare avanti e decisi di proseguire da sola. Loro lasciarono tutto e io accettai la sfida contando anche sull’aiuto di mia sorella più piccola. I clienti non sono mai mancati, abbiamo persone affezionate, ma le entrate non sono sufficienti per tirare avanti entrambe. Facendo i conti: pagati l’affitto e le spese ci rimaneva in tasca mezzo stipendio”. Klodiana però è affezionata al centro e per il suo futuro non ha dubbi: “Voglio trovare un lavoro sempre in questa zona, io sostengo il centro storico, è la parte migliore di Perugia”.