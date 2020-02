Umbria, evasori del ticket nel mirino; ma l'Usl si sbaglia e chiede soldi anche agli invalidi

Dopo le sollecitazioni della Cgil e dello Spi, la Usl Umbria 1 conferma le valutazioni relative al fatto che nel recupero delle evasioni sui ticket sanitari si è sbagliato nel chiedere somme anche agli invalidi al di sopra del 67%, che in base alla legge hanno diritto all’esenzione totale. In una nota il sindacato spiega che "la Usl Umbria 1 sostiene ha previsto tra i motivi di accoglimento delle istanze di riesame avanzate dagli assistiti l’essere titolari di un'esenzione totale per invalidità, rilasciata in data antecedente a quelle delle prescrizioni oggetto di controllo. Al di là del linguaggio burocratese - dice il sindacato - si dà sostanzialmente ragione allo Spi-Cgil. Non si possono chiedere somme agli invalidi al di sopra del 67%, cosa che invece è stata fatta. Ora di fronte a questa situazione che costituisce un passo in avanti in termini di chiarezza, rimane da risolvere il problema degli “indebiti” cioè di tutte quelle persone che pur non dovendo farlo hanno pagato somme non dovute. Invitiamo la Usl Umbria 1 a restituirle nel tempo più veloce possibile". Leggi anche: Sanità, ticket non pagati per false dichiarazioni: la Usl chiede 2,5 milioni