L’aveva già spuntata nel febbraio del 2018, in occasione del giudizio di primo grado del giudice del lavoro di Terni – Michela Francorsi – ed ora anche la Corte d’appello di Perugia gli ha dato piena ragione.

La vicenda è quella che vede contrapposto un ternano – assistito dall’avvocato Andrea Massi del foro di Terni – a due ‘colossi’ come Inps ed Agenzia delle Entrate, per una cartella di circa 3 mila euro – parte di una contestazione più ampia e per la quale è in corso un contenzioso – relativa ad oneri che l’uomo non avrebbe versato nel corso del tempo.

Il giudizio di primo grado – l’accoglimento del ricorso presentato dal ternano – è stato confermato nei giorni scorsi in appello (presidente Angeleri, giudici Panariello e Baglioni), con il collegio che ha respinto l’impugnazione da parte di Inps e Agenzia delle Entrate.

Al centro della vicenda, una questione di tempistiche che, secondo il ternano ed il suo legale, avevano portato nel tempo – causa prescrizione – all’estinzione del debito/credito di circa 3 mila euro.

Punto di vista, come detto, accolto in entrambi i gradi di giudizio con condanna dei due enti al pagamento delle spese legali verso l’utente ternano.