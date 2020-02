Piano strade da oltre un milione. Il Comune di Perugia continua la programmazione degli investimenti e degli interventi per migliorare le vie principali del capoluogo umbro. L’assessore comunale, Otello Numerini, ci sta lavorando dal suo insediamento, portando avanti l’impegno, che la giunta Romizi si era già presa nel primo mandato, di voler sistemare situazioni disastrose con buche e manto stradale completamente danneggiato, “Nel bilancio prevediamo un impegno economico di oltre un milione - spiega Numerini - che ci consentirà di mettere mano subito ad alcune arterie che hanno davvero bisogno. Abbiamo già fatto una ricognizione mettendo in fila tutte le priorità, ma abbiamo tempo fino alla fine di marzo, quando approveremo il bilancio preventivo, per mappare il territorio”. Nell’elenco già in mano all’assessore ci sono: la strada di Montevile, quella che va da Villa Pitignano a Ponte Pattoli, la Corcianese, via degli Ornari che va da Ponte Valleceppi a Ponte San Giovanni, la strada di San Giovanni del Pantano e di Maestrello. Leggi anche: Umbria, incidente sulla E45: autocarro si ribalta, un ferito e disagi al traffico

