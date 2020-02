Perugia, 30 aziende edili a rischio fallimento: devono avere più di 3 milioni, appello alle istituzioni

“Il progetto Monteluce, che doveva essere un’operazione urbanistica ‘fiore all’occhiello’ di Perugia, rischia di diventare la pietra tombale per chi ha eseguito i lavori e di trasformare l’area in un quartiere fantasma”. Non usa mezzi termini la Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna), per lanciare un appello alle istituzioni affinché risolvano la questione dei crediti vantati dalle aziende di costruzioni che hanno operato nel grande complesso dell’ex policlinico perugino. “Pensato anni fa per riqualificare e rigenerare l’area a ridosso del centro storico rimasta orfana dell’ospedale e delle facoltà universitarie - dichiara Massimiliano Sciattella, presidente di Cna Costruzioni - è a un passo dal trasformarsi nel peggior incubo per le 30 imprese esecutrici dei lavori e per l’intera città. Ci rivolgiamo alle istituzioni – dichiara ancora - affinché le aziende, che fino a qualche mese fa sono state impegnate nello svolgimento dei lavori, vengano finalmente pagate”. Leggi anche: Conte: "Apriremo tavolo straordinario per il settore edile, non c'è chiusura"

