“Nei primi nove mesi del 2019 c’è stato un incremento della domanda turistica circa quattro volte superiore rispetto alla media dell'Umbria”. Il turismo ha fatto boom e l’assessore Nello Oderisi Fiorucci è soddisfatto e snocciola dati. “Nei primi 9 mesi del 2019 - dice - Gubbio registra la migliore performance di crescita delle presenze (+13,2%) fra i comuni capofila dei comprensori turistici umbri con la media regionale ferma al +2,4%. Si è superata quota 250 mila presenze (254.811) con un aumento del +8,4% rispetto al 2018. L’imposta di soggiorno ha registrato nel 2019 un aumento conseguente ai buoni risultati in termini di arrivi e presenze. I dati provvisori (177 strutture su 210) vedono un gettito di circa 277mila euro”. Per quanto riguarda il periodo natalizio ci sono però disponibili gli studi effettuati due giorni prima di Natale che hanno fatto registrare un aumento negli arrivi del 32,5% rispetto al 2018 e, a livello di presenze, del 17,7%. E nel periodo 7 dicembre 12 gennaio secondo le stime sarebbero stati circa 200 mila i visitatori giunti in città per ammirare l'albero di Natale più grande del mondo.