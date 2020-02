Nel carcere di Capanne a Perugia il 57enne pensionato, che ha confessato di avere tentato di uccidere la madre, perché non poteva continuare a vederla soffrire nel suo letto dopo che era rimasta colpita da un grave ictus, incontrerà il suo legale di fiducia. I fatti sono avvenuti giovedì attorno alle 16, nel quartiere Salaiolo. E’ stato il padre, arrivato in camera, a bloccare il figlio, poi lo stesso 57enne ha chiamato il 112 per confessare quanto accaduto. Per ora la donna è ricoverata in ospedale e non corre pericolo di vita. Da quel che emerge la famiglia sinora non avrebbe mai fatto ricorso ai servizi sociali comunali.