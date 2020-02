Umbria, sempre meno artigiani come falegnami e calzolai. Aprono laboratori di piercing e tatuaggi

Crolla il settore artigianale in Umbria, scompaiono falegnamerie e laboratori di riparazioni. Secondo il 32° rapporto Italia dell’Eurispes, tra il 2009 e il 2018, il comparto ha visto diminuire del 15,3% il numero di aziende; percentuale che supera di gran lunga la media nazionale dell’11,3. Primato negativo, dunque, per ‘Umbria che si piazza al terzo posto dopo Sardegna (-18%) e Abruzzo (-17,2%) passando dalle 24.327 aziende artigiane del 2009 alle 20.594 di due anni fa, con un decremento di 3.733 attività. Dai dati Unioncamere, Infocamere e ufficio studi Cgia sui dati camere delle commercio, emerge che il Cuore verde è in linea con le regioni del Sud, dove la situazione è più critica. Proprio nei giorni scorsi le Camere di commercio di Perugia e Terni hanno diffuso i dati relativi ad avviamenti e chiusure del 2019 che chiudono con un saldo negativo di 172 attività in meno su scala regionale. L'Istituto di ricerca segnala che, il settore sta tuttavia cambiando con l'apertura di attività come di piercing e tatuaggi. Leggi anche: Eurispes, solo il 14,6% degli italiani ha fiducia nelle istituzioni

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 1 FEBBRAIO 2020