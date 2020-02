Pd, anche il viceministro Anna Ascani alla riunione dei ribelli

Anche il viceministro, Anna Ascani, alla riunione dei ribelli del Partito democratico. L’iniziativa della fronda anti-Verini prende forma e sabato mattina (ore 9.30 al Park Hotel di Ponte San Giovanni, a Perugia) si svolgerà il primo incontro pubblico cui hanno già assicurato la loro presenza, tra gli altri, anche la vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Simona Meloni, i consiglieri regionali Michele Bettarelli e Donatella Porzi, i sindaci Massimiliano Presciutti (Gualdo Tadino), Damiano Bernardini (Baschi), Marsilio Marinelli (San Venanzo), Benedetta Baiocco (Montecastrilli) e ancora Irene Pula, membro dell’associazione nazionale del Pd. “Finalmente abbiamo la possibilità di incontrarci e dialogare - dice Andrea Vannini, l’ex segretario del circolo di Todi che ha dato vita alla fronda anti Verini - Bisogna farlo prima del congresso perché esso non divenga, come i nostri avversari auspicano, solo un appuntamento “caminettale” dei tesserati, il cui numero peraltro è in imbarazzante discesa ovunque. O peggio, uno scontro tra la corrente di questo e di quello”.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria di sabato 1 febbraio