Coronavirus, bambina in isolamento a Fermo: da qualche giorno accusa febbre alta. E' stata in Cina 4 mesi

Allarme a Fermo, nelle Marche, per una bambina cinese che frequenta la terza elementare in una scuola della provincia. Il piano di profilassi è scattato per un caso sospetto di coronavirus. La bambina, secondo quanto riferisce ilrestodelcarlino.it aveva trascorso gli ultimi quattro mesi in Cina, in una provincia a sud di Wuhan, la città dove si è innescato il focolaio di coronavirus.

La bambina è rientrata in Italia dalla famiglia il 21 gennaio ed è tornata a scuola per seguire le lezioni. Non aveva accusato alcun tipo di malessere. Dall’inizio della settimana, però, ha smesso di frequentare le lezioni. Dalla scuola hanno contattato i familiari e scoperto che la bambina era a letto con l’influenza e febbre alta. La scuola ha contattato il Dipartimento di prevenzione dell’ospedale Murri.