Coronavirus in Italia, primi due casi: coppia ricoverata a Roma. I turisti hanno toccato varie città italiane

Coronavirus, primi due casi accertati in Italia. I pazienti sono marito e moglie e hanno rispettivamente 66 e 67 anni. Provengono dalla provincia di Wuhan. Erano arrivati lo scorso 23 gennaio all'aeroporto di Milano Malpensa, da dove si erano spostati per un tour nelle province italiane che aveva toccato tra le varie destinazioni anche Parma.

La coppia, secondo quanto si apprende, faceva parte di una comitiva. Il resto del gruppo era diretto in pullman a Cassino per una gita ma, scattate le procedure di sorveglianza sanitaria, sono stati recuperati dalle forze dell'ordine e scortati fino allo Spallanzani. Dell'intera comitiva, solo i due turisti provenivano da Wuhan.

La stanza dove i due soggiornavano nell'Hotel Palatino in via Cavour a Roma è stata sigillata. È stato intanto convocato per questa alle ore 10 un Consiglio dei ministri per discutere le misure di sicurezza dopo il ricovero di due turisti cinesi con i sintomi del Coronavirus. Ad annunciarlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine della riunione di maggioranza.