Coronavirus, Conte: "Due casi confermati in Italia". Turisti cinesi contagiati

Il virus cinese colpisce in Italia. Sono confermati due casi in italia di Persone contagiate da coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della salute Roberto Speranza. Il premier ha annunciato anche che il traffico aereo da e per la Cina è chiuso.

Per approfondire leggi anche: Turisti cinesi insultati a Firenze (video)

La stanza dove i due soggiornavano in hotel è stata sigillata. Ulteriori misure di prevenzione potrebbero essere applicate nei confronti di veicoli e persone con cui era entrata in contatto la coppia.

"Queste due persone che hanno contratto il coronavirus sono in isolamento allo Spallanzani", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Palazzo Chigi. "Ci tengo a dire che questi giorni l'Italia aveva deciso di assumere misure di controllo e sicurezza all'avanguardia. Dopo i casi in Europa era probabile che avremmo avuto un caso anche noi. Siamo all'avanguardia", ha aggiunto.