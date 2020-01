Obbligo di dimora per Menenti, l'assassino di Polizzi: non potrà neanche avvicinarsi alle persone offese

Riccardo Menenti deve rispettare l’obbligo di dimora nel comune di Todi. Non potrà allontanarsi né andare all’estero. Per lui è scattato anche il divieto di avvicinamento alle persone offese. E’ il provvedimento notificato nel pomeriggio all’assassino di Alessandro Polizzi, tornato in libertà il 10 gennaio scorso per decorrenza dei termini della custodia cautelare. La misura è stata adottata dalla Corte d’Appello di Firenze dopo che gli avvocati di parte civile avevano depositato un’istanza in tal senso alla Procura generale, non appena emersa la notizia della scarcerazione del reo confesso che, il 26 marzo del 2013 ha ucciso Alessandro Polizzi e ha tentato di fare lo stesso con Julia Tosti, la ex fidanzata del figlio Valerio. Il 19 marzo è stata fissata l’udienza in Cassazione.