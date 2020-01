Calo passeggeri, l'assessore Fioroni: "Rivedere la governance della Sase"

"Il modello di governance dell'aeroporto va rivisto in maniera radicale”. E’ laconico il commento dell’assessore allo sviluppo economico, Michele Fioroni, alla notizia dell’ulteriore calo di passeggeri dell’aeroporto. Dati 2019 su 2018: 4253 paganti in meno in un anno, pari al -1,9%. Nonostante i nuovi voli su Milano e Malta.

L’anno scorso sul 2017 il calo è stato del 10,7%. Secondo la Regione a guida Tesei va rivoluzionata la società di gestione, la Sase: lì secondo Fioroni qualcosa non va. La spa oggi conta un consiglio di amministrazione, nominato nel 2016, fatto di cinque membri, in proroga fino a giugno. In dieci anni Sase ha anche accumulato oltre dieci milioni di perdite. Solo gli ultimi due bilanci sono in lieve attivo.