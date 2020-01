Pizzicati due ubriachi al volante in Altotevere. L’andatura irregolare del veicolo ha fatto scattare i controlli da parte dei carabinieri della stazione di San Giustino impegnati nel controllo del territorio. E' stato così scoperto che il conducente aveva un tasso alcolico di 1,51 g/l che, oltre al ritiro della patente, ha comportato anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca. In un altro caso, i carabinieri della stazione di Umbertide sono intervenuti nel territorio di San Giustino dove, un giovane alla guida della sua auto non è riuscito ad evitare un veicolo regolarmente parcheggiato; anche in questo caso l’alcol è stato protagonista dell’incidente: il conducente aveva un tasso alcolemico di 2,43 g/l; ben 4 volte superiore al minimo stabilito, così come hanno accertato i militari intervenuti. Anche in questo caso, patente di guida ritirata e veicolo sequestrato ai fini della confisca.