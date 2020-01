Coronavirus cinese, Oms corregge valutazione: "Rischio alto". Task force al ministero della salute

E' arrivata, da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), la correzione della sua valutazione sulla situazione relativa al coronavirus cinese, elevandolo ad "alto" da "moderato" e ammette che, nei precedenti suoi rapporti, c'è stato un "errore di formulazione". Nel suo ultimo rapporto, l'organizzazione parla infatti di un "rischio molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale".

In Italia intanto, il ministero degli Esteri, da oggi invita sul proprio sito i viaggiatori ad evitare di andare nella provincia del Hubei vista la diffusione del coronavirus, ma nel frattempo si passa a riunioni concrete, summit per decidere il da farsi. Questa mattina al Ministero della Salute, riunione della task-force sul coronavirus per fare il quadro della situazione e degli interventi. Tra i presenti, oltre al ministro Roberto Speranza e alle altre autorità coinvolte, anche Ranieri Guerra, vice direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.Eiste un coordinamento con tutte le istituzioni internazionali competenti in materia per limitare contagi e raccogliere le informazioni utili a gestire il virus. È stata verificata la piena operatività delle procedure di controllo avviate ieri negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Al momento tutti i controlli procedono regolarmente.