Elezioni regionali: Emilia Romagna a Bonaccini, Calabria a Santelli

Emilia Romagna a Bonaccini, Calabria a Santelli. La quarta proiezione realizzata da Tecné dà in Emilia-Romagna Stafano Bonaccini al 51,4% delle preferenze, seguito da Lucia Borgonzoni al 43,2%. Il candidato M5s Simone Benini si ferma invece al 4,1%.

Jole Santelli, candidata del centrodestra in Calabria è fra il 49 e il 53%, Pippo Callipo, in corsa per il centrosinistra, fra il 31 e il 35%. Forchetta compresa fra il 5 e il 9% per Francesco Aiello (M5S), arretrato rispetto al candidato sostenuto da tre liste civiche Carlo Tansi, con una forchetta fra il 7 e l'11%. Questo secondo i dati del secondo exit poll (100% del campione) del Consorzio Opinio Italia per Rai.

"Una grande vitalità dell'elettorato che ha partecipato in massa, credo che dobbiamo dire un immenso grazie alle Sardine. Credo che la crescita del numero dei partecipanti arrivi dalla forza democratica di un movimento partecipe che ha aiutato la democrazia italiana a essere più forte delle destre estremiste". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commentando i dati delle regionali dal Nazareno.

Il dato definitivo dell'affluenza in Emilia-Romagna, alla chiusura dei seggi, per la cronaca, è del 67,67% contro il 37,76% della tornata elettorale del 2014.

"Un grande abbraccio a Stefano Bonaccini: vittoria nettissima e bellissima, merito di un grande presidente. Buon lavoro anche a Jole Santelli. Archiviata la campagna elettorale, adesso, tutti al lavoro". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi.