Elezioni regionali in Emilia Romagna. I primi exit poll danno in vantaggio Stefano Bonaccini (leggi). E Stefano Bonaccini (centrosinistra) è dato fra il 46,5% e il 50% in vantaggio su Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra, che è indicata tra il 43,5% e il 47,5%. Sono questi i primi intention poll di Tecnè per Mediaset per le elezioni regionali in Emilia-Romagna.

Nel secondo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai sul 100% del campione, Stefano Bonaccini, governatore uscente dell'Emilia-Romagna, in corsa per il centrosinistra, si attesta fra il 48 e il 52%. Indietro Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra: 43-47%. Simone Benini (M5S) si ferma tra il 2 e il 5%.

In Calabria Jole Santelli di Forza Italia è tra il 49-53, Pippo Callipo - candidato del centrosinistra - tra 29 e 33; Francesco Aiello (Cinquestelle) è tra il 7 e l'11. Tra il 7 e l'11 anche il quarto candidato, il civico Carlo Tansi. Qui i 5Stelle si sono presentati con una civica e la soglia di sbarramento per le coalizioni è pari all'8 per cento.