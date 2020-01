Elezioni regionali Emilia Romagna e Calabria: Bonaccini avanti, Santelli schiacciante. Exit poll

Elezioni regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria. Alle ore 23 di domenica 26 gennaio, si sono chiuse le urne che si erano aperte alle ore 7. E' subito cominciato lo spoglio delle schede.

Gli exit poll alle ore 23 sono stati diffusi su Rai 1 che ha dato il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi ed Emg) nello speciale Porta a Porta.

Stefano Bonaccini, governatore uscente, si assesta sul 47-51%, Lucia Borgonzoni, in corsa per il centrodestra, al 44-48%, Simone Benini (M5S) 2-5%. Sono questi i dati del primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Emilia-Romagna.

In Calabria il distacco - secondo gli exit poll - sembra più netto con un vantaggio del centrodestra. La forzista Jole Santelli è tra il 49-53, Pippo Callipo - candidato del centrosinistra - tra 29 e 33; Francesco Aiello (Cinquestelle) è tra il 7 e l'11. Qui i 5Stelle si sono presentati con una civica e la soglia di sbarramento per le coalizioni è pari all'8 per cento.