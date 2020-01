La pratica dei decreti ingiuntivi inviati dalle aziende degli autobus alla Regione Umbria finisce sul tavolo della governatrice Donatella Tesei. Alle 15 di lunedì 27 gennaio è fissata la giunta “di gabinetto”, preparatoria alla seduta ufficiale, in cui con gli avvocati si verificherà l’atto che scade a fine mese, come annunciato dall’assessore ai trasporti, Enrico Melasecche. Ma gli atti sono in tutto sei, per un totale di più di dieci milioni. Fanno parte integrante dei conti in rosso del trasporto umbro, che supera i 20 milioni. Tra questi ci sono anche i sei milioni sequestrati dalla Procura di Perugia nell'ambito dell'inchiesta sui chilometri truccati e mai erogati ai consorzi dei trasporti.