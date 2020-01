Elezioni regionali, grande affluenza in Emilia Romagna. Partecipazione cresce anche in Calabria: dato delle 19

Urne aperte fino alle 23 in Calabria ed Emilia Romagna per scegliere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Alle urne 3.515.000 elettori emiliano-romagnoli e 1.959.050 calabresi. Grande affluenza in Emilia-Romagna il dato parziale delle 19 è 59,2 (contro il 30,8 della precedente tornata). In Calabria il dato - sempre parziale - è 35,1.

Anche alle 12 il primo dato sull'affluenza indicava un risultato molto al di sopra delle aspettative, specialmente in Emilia Romagna, dove arrivava sopra al 23%, con una crescita di 12 punti rispetto alla precedente consultazione regionale del 2014. In Calabria l'incremento era più contenuto: con un'affluenza superiore al 10,14 cento, mentre nelle elezioni passate era stata dell'8,46%. La più alta, in Emilia-Romagna, è la percentuale di Bologna e provincia: 24,97. In Calabria quella di Catanzaro: 11,76 con tutta la provincia (14,97 in città).