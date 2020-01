Sir Perugia a Milano a caccia della 15esima vittoria di fila

La Sir Conad Perugia non ha tempo per risposarsi. Dopo la qualificazione alla Final Four della Coppa Italia, si rituffa ancora sotto rete. Domenica 26 gennaio alle 15 con diretta su Rai Sport, i Block Devils giocano per la quarta giornata di ritorno della Superlega di volley in casa di Milano, che all'andata aveva fatto il blitz al PalaBarton. La squadra di coach Vital Heynen ha voglia di rivincita e va a caccia della 15esima vittoria di fila.