Umbria, il ristorante gualdese Sandro's tra i migliori di New York

Un ristoratore gualdese sta riscuotendo sempre più successo a New York. Si tratta di Sandro Fioriti, titolare del ristorante Sandro’s al 306 East, 81st Street di Manhattan che negli anni ha visto sedersi ai suoi tavoli personaggi della politica, del cinema, della musica dello sport e del giornalismo, da Bill e Hillary Clinton, agli italiani Giulio Andreotti, Sandro Pertini, Oriana Fallaci, Isabella Rossellini, da Frank Sinatra ad Anthony Quinn, da Roger Federer a Francesco Totti, da Al Pacino a Giancarlo Giannini. Sandro Fioriti è partito da Poggio Sant’Ercolano dove è nato il 4 ottobre del 1947, frazione di Gualdo Tadino, per approdare nella Grande Mela nel 1984 e aprire il suo ristorante. Il suo è considerato tra i 17 migliori ristoranti dove poter mangiare cibo italiano a New York, i bucatini all'amatriciana si sono aggiudicati il primo posto del podio nella Grande Mela. Sandro è fiero delle sue origini e sui suoi tavoli non manca mai l’acqua Rocchetta: “E' l’acqua della mia città e io non ci rinuncio“.

