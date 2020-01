Fontivegge, i vigili traslocano nelle vie dello spaccio

Il posto fisso di polizia trasloca. La sede decentrata dei vigili di quartiere in piazza del Bacio si sposta.

Il Comune con un avviso pubblico cerca un locale più vicino alle vie dello spaccio e della prostituzione.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Perugia è di contrastare più da vicino la vendita al dettaglio di stupefacenti, fenomeno presente in particolare nell’area di via del Macello ed ex Ottagono. Proprio lì cerca casa l’ex polizia municipale. L’avviso pubblico punta alla locazione di un unico immobile per un massimo di 17 mila euro l’anno. L’ubicazione deve rientrare nella cosiddetta area bersaglio: Fontivegge-Bellocchio. Sono sette i vigili di quartiere che verranno trasferiti.

