E' stato denunciato per danneggiamenti e violenza privata il richiedente asilo ubriaco che venerdì pomeriggio, in via Campomicciolo, a Terni, ha preso a calci le auto in transito in mezzo alla strada (guarda il video qui). L'uomo si era piazzato in mezzo alla strada e aveva iniziato a prendere a calci le auto che passavano, fino a bloccare il traffico per più di qualche minuto. Poi si è fermato lì, davanti alle macchine in coda, visto che nessuno si azzardava a passargli vicino, fino a quando è intervenuta una Volante della polizia. L'uomo, un nigeriano di 49 anni è stato dapprima accompagnato in questura, per l'identificazione, poi denunciato per danneggiamento e violenza privata. Era in uno stato di completa confusione mentale, tanto che gli operatori di polizia hanno segnalato il caso ai servizi sanitari per le verifiche del caso. Matteo Salvini, sulla sua pagina facebook, ha commentato: "Evviva i porti aperti!".



Servizio integrale a cura di Giorgio Palenga sul Corriere dell'Umbria del 26 gennaio