Roberto Ferracci voleva vendicarsi del giudice Francesca Altrui. Aveva premeditato con lucidità ciò che avrebbe fatto. E il suo disturbo psichiatrico, non può valergli la non imputabilità. Bollate quindi come “manifestamente infondate” dalla Corte di Cassazione le doglianze dell’avvocato dell’uomo che il 25 settembre 2017 accoltellò a Perugia il giudice Altrui e anche il collega, Umberto Rana, che intervenne in suo aiuto. La Cassazione rende quindi definitiva la condanna a 12 anni di reclusione. Roberto Ferracci all'epoca dei fatti era residente a Spello e aveva 53 anni. In primo e secondo grado è stato condannato a 12 anni. La Cassazione conferma. Adesso le motivazioni.

