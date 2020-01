I carabinieri della compagnia di Città di Castello hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal tribunale di Perugia a carico di di un tifernate di 48 anni, accusato pure di reati contro il patrimonio. Il 48enne era stato già arrestato lo scorso agosto in flagranza di reato quando, per futili motivi, aveva colpito un 72enne, facendogli battere violentemente la testa e causandogli gravi lesioni (per approfondire leggi qui). Si parlò di una lite durante una partita a carte. Il 48enne finì in carcere a Capanne. Una volta alleggerita la misura cautelare, ha pensato bene di rendersi protagonista di delitti contro il patrimonio e arbitrariamente ha smesso pure di presentarsi alla firma giornaliera.